Desperate Housewives
Folge 22: Die Frage aller Fragen
42 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Am Jahrestag des Abends, an dem Mike überfahren worden war, erwartet Susan endlich seinen Heiratsantrag. Als der aber nicht kommen will, macht sie ihn selbst. Als sie wenig später ihren abgesagten Hochzeitstermin mit Ian nun für Mike wieder zusagen will, ist er schon belegt - von Gabrielle. Nachdem Susan zuerst Gabrielles Hochzeit boykottieren will, versöhnt sie sich doch wieder mit ihr und beide planen eine Doppelhochzeit, was sie jedoch schon bald bereuen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren