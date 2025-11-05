Zum Inhalt springenBarrierefrei
Desperate Housewives

Die Frage aller Fragen

ATV 2Staffel 3Folge 22vom 05.11.2025
Die Frage aller Fragen

Desperate Housewives

Folge 22: Die Frage aller Fragen

42 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Am Jahrestag des Abends, an dem Mike überfahren worden war, erwartet Susan endlich seinen Heiratsantrag. Als der aber nicht kommen will, macht sie ihn selbst. Als sie wenig später ihren abgesagten Hochzeitstermin mit Ian nun für Mike wieder zusagen will, ist er schon belegt - von Gabrielle. Nachdem Susan zuerst Gabrielles Hochzeit boykottieren will, versöhnt sie sich doch wieder mit ihr und beide planen eine Doppelhochzeit, was sie jedoch schon bald bereuen ...

