Ein Wochenende auf dem LandeJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 3: Ein Wochenende auf dem Lande
42 Min.Folge vom 12.05.2026
Bree und Orson sind auf Hochzeitsreise - doch bevor die richtig begonnen hat, wird sie durch eine Fernsehreportage über obdachlose Jugendliche, in der Andrew interviewt wird, abrupt beendet ... Lynette fährt übers Wochenende mit Gabrielle in ein schickes Wellnesshotel, während Tom mit den Kindern campen geht. Doch kurz darauf meldet sich Tom und bittet Lynette zurückzukommen. Auch Susan ist übers Wochenende verreist, und zwar mit Ian. Der Trip öffnet ihr die Augen über Ian ...
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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