Desperate Housewives
Folge 7: Peng
42 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Carolyn Bigsby erfährt von Bree, dass ihr Mann Harvey sie mit einer Stewardess namens Monique betrogen hat. Kurzerhand nimmt sie einen Revolver und fährt zum Supermarkt, in dem ihr Mann Geschäftsführer ist - auch Lynette ist im Supermarkt. Währenddessen bekriegen sich Gabrielle und Carlos vor Gericht, wo der Besitz aufgeteilt wird: Gabrielle erhält das Haus, Carlos alles, was darin ist. Gabrielle fängt an, alle Gegenstände zu zerstören, die nun Carlos gehören ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren