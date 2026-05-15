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Desperate Housewives

Peng

sixxStaffel 3Folge 7vom 15.05.2026
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Desperate Housewives

Folge 7: Peng

42 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Carolyn Bigsby erfährt von Bree, dass ihr Mann Harvey sie mit einer Stewardess namens Monique betrogen hat. Kurzerhand nimmt sie einen Revolver und fährt zum Supermarkt, in dem ihr Mann Geschäftsführer ist - auch Lynette ist im Supermarkt. Währenddessen bekriegen sich Gabrielle und Carlos vor Gericht, wo der Besitz aufgeteilt wird: Gabrielle erhält das Haus, Carlos alles, was darin ist. Gabrielle fängt an, alle Gegenstände zu zerstören, die nun Carlos gehören ...

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