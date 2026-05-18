Desperate Housewives
Folge 8: Die Welt der Kinder
42 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Gabrielle beschließt, nach New York zu fliegen und wieder als Model zu arbeiten. Ihre alte Agentin vermittelt sie auch tatsächlich - für eine Rolle als Mutter. Gabrielle ist entsetzt und muss feststellen, dass sie nach 10 Jahren nicht mehr zu den Stars gehört. Lynette hat ihren Kindern verheimlicht, dass sie angeschossen wurde. Als sie es in der Schule erfahren, ist Parker völlig verstört. Derweil ist Mike wieder aus der Klinik zurück in seinem von Edie neu dekorierten Haus.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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