Desperate Housewives
Folge 1: Alles kommt ans Licht
42 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Edies Plan, sich nur zum Schein aufzuhängen, um Carlos an sich zu binden, wäre beinah an ihrem Timing gescheitert. Doch Carlos entdeckt sie gerade noch rechtzeitig und fühlt sich nun verpflichtet, zumindest noch eine Weile bei ihr zu bleiben - sehr zum Verdruss von Gabrielle. Gabrielle ihrerseits tut alles, um von Victor mehr Aufmerksamkeit und Zeit zu bekommen - vergeblich. Bree versucht indessen weiterhin, ihre vorgetäuschte Schwangerschaft nicht auffliegen zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren