Desperate Housewives
Folge 10: Nach der Katastrophe
42 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Lynette ist überglücklich, als Tom und ihre Kinder nach dem Tornado unverletzt aus Mrs. McCluskeys Haus geborgen werden. Leider hat deren Freundin Ida nicht überlebt, weil sie den Kindern den sichersten Platz überlassen hat. Indes erfährt Gabrielle auf der Beerdigung ihres Mannes, dass sie, aufgrund ihrer Affäre mit Carlos, nichts erbt. Damit Susan die Haushaltsführung von Bree, die mit Orson einstweilen bei ihr einzieht, länger genießen kann, ist ihr jedes Mittel Recht.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
