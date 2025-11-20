Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lynette ist überglücklich, als Tom und ihre Kinder nach dem Tornado unverletzt aus Mrs. McCluskeys Haus geborgen werden. Leider hat deren Freundin Ida nicht überlebt, weil sie den Kindern den sichersten Platz überlassen hat. Indes erfährt Gabrielle auf der Beerdigung ihres Mannes, dass sie, aufgrund ihrer Affäre mit Carlos, nichts erbt. Damit Susan die Haushaltsführung von Bree, die mit Orson einstweilen bei ihr einzieht, länger genießen kann, ist ihr jedes Mittel Recht.

