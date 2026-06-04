Desperate Housewives
Folge 11: Sonntag
42 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
Die Freundinnen aus der Wisteria Lane wollen Katherine, nachdem sie von Adam verlassen wurde, seelischen Beistand leisten, was diese jedoch ablehnt. Doch dann beginnt ihre Tochter nachzuforschen und findet die verkohlten Reste des Zettels von Tante Lily. Nachdem Lynette den Krebs und den Tornado überstanden hat, fühlt sie sich immer mehr zur Kirche hingezogen und bittet Bree um Rat. Indes verschweigt Carlos Gabrielle noch immer, dass er für immer blind sein wird.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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