Desperate Housewives
Folge 3: Scharade
42 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Susan will wieder einmal einen Scharade-Abend veranstalten. Ihre Freundinnen haben eigentlich keine Lust, wollen aber Katherine zum Reden bringen und sagen deshalb zu, wenn auch sie kommt. Carlos vertröstet indessen Gabrielle weiter und plant, Edie mit Hilfe eines Wirtschaftsprüfers aus dem Weg zu schaffen. Doch die will unbedingt allen verkünden, dass sie mit Carlos verlobt ist und kauft sich selbst einen Ring, um ihn beim Spieleabend zu präsentieren.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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