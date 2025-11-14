Desperate Housewives
Folge 6: Angst
42 Min.Folge vom 14.11.2025
Danielle langweilt sich, weil sie nicht das Haus verlassen darf. Als sie aber von der Halloween-Party ihrer Nachbarn hört, scheint sie einen Weg gefunden zu haben, um trotz des Verbotes ihrer Mutter ausgehen zu können. Sie verkleidet sich als ihre Mutter und erscheint so auf der Party. Doch plötzlich platzt ihre Fruchtblase und Danielle überkommt die Angst, dass jemand von ihrem Geheimnis erfahren könnte. Als Adam schließlich zur Geburt geholt wird, verspricht er zu schweigen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren