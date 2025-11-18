Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 8
Folge 8: Treibgut

vom 18.11.2025

Carlos hat ein schlechtes Gewissen und will zur Polizei, aber Gabrielle überredet ihn, dies zu lassen. Da erscheint die Polizei und eröffnet ihr, dass Victor lebend an Land gespült wurde. Gabrielle ist in Panik und besucht Victor, der ihr sagt, dass er sich an alles erinnern könne ... Mike bekommt unerwarteten Besuch von seinem Drogendealer, der sich mit Susan und Julie anfreundet, bis Mike ihn - und damit auch sich - enttarnt.

