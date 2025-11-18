Desperate Housewives
Folge 8: Treibgut
42 Min.Folge vom 18.11.2025
Carlos hat ein schlechtes Gewissen und will zur Polizei, aber Gabrielle überredet ihn, dies zu lassen. Da erscheint die Polizei und eröffnet ihr, dass Victor lebend an Land gespült wurde. Gabrielle ist in Panik und besucht Victor, der ihr sagt, dass er sich an alles erinnern könne ... Mike bekommt unerwarteten Besuch von seinem Drogendealer, der sich mit Susan und Julie anfreundet, bis Mike ihn - und damit auch sich - enttarnt.
Desperate Housewives
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
0
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
