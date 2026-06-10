Desperate Housewives
Folge 1: Die Zeit vergeht
42 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Fünf Jahre sind vergangen: Susan versucht, ihre Beziehung zu einem neuen Mann zu verheimlichen, Gaby zweifelt an ihren Qualitäten als Mutter, Bree veröffentlicht mit der Hilfe ihrer Geschäftspartnerin Katherine ein Kochbuch und Lynette erwischt die Zwillinge bei illegalen Aktivitäten. Und Edie kommt zurück in die Wisteria Lane - mit einem neuen Ehemann.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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