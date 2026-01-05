Desperate Housewives
Folge 19: Die letzte Ruhestätte
42 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Nachdem Edie gegen einen Strommast gefahren ist und einen Stromschlag erlitten hat, stirbt sie. Dave bittet Edies Freundinnen, ihre Asche zu ihrem Sohn Travers zu bringen. Lynette, Bree, Gabrielle, Susan und Mrs. McCluskey treten mit der Urne eine vierstündige Fahrt zu Travers' Schule an. Währenddessen erinnert sich jede von ihnen an ein Ereignis, bei dem Edie für sie eine wichtige Rolle gespielt hat. Und auch Travers erfährt, dass seine Mutter ihn sehr geliebt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren