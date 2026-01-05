Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 5Folge 19vom 05.01.2026
42 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Nachdem Edie gegen einen Strommast gefahren ist und einen Stromschlag erlitten hat, stirbt sie. Dave bittet Edies Freundinnen, ihre Asche zu ihrem Sohn Travers zu bringen. Lynette, Bree, Gabrielle, Susan und Mrs. McCluskey treten mit der Urne eine vierstündige Fahrt zu Travers' Schule an. Währenddessen erinnert sich jede von ihnen an ein Ereignis, bei dem Edie für sie eine wichtige Rolle gespielt hat. Und auch Travers erfährt, dass seine Mutter ihn sehr geliebt hat ...

ATV 2
