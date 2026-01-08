Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 5Folge 21vom 08.01.2026
Folge 21: Verhandlungssache

42 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Bree ist zur Scheidung von Orson entschlossen, will aber ihre Firma und ihr Vermögen nicht aufteilen. Kurzerhand engagiert sie Susans Ex-Mann Karl, der als unmoralischer Scheidungsanwalt gilt. Doch Karl möchte auch einen kleinen Gefallen von Bree: Er will, dass sein Sohn Evan zu MJs Übernachtungsparty eingeladen wird. Indes taucht Jackson wieder auf und macht Susan einen Heiratsantrag - um nicht nach Kanada abgeschoben zu werden.

