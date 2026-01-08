Desperate Housewives
Folge 21: Verhandlungssache
42 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Bree ist zur Scheidung von Orson entschlossen, will aber ihre Firma und ihr Vermögen nicht aufteilen. Kurzerhand engagiert sie Susans Ex-Mann Karl, der als unmoralischer Scheidungsanwalt gilt. Doch Karl möchte auch einen kleinen Gefallen von Bree: Er will, dass sein Sohn Evan zu MJs Übernachtungsparty eingeladen wird. Indes taucht Jackson wieder auf und macht Susan einen Heiratsantrag - um nicht nach Kanada abgeschoben zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren