Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Desperate Housewives

Tyrannen

ATV 2Staffel 5Folge 3vom 04.12.2025
Tyrannen

TyrannenJetzt kostenlos streamen

Desperate Housewives

Folge 3: Tyrannen

42 Min.Folge vom 04.12.2025

Brees Tochter Danielle kommt zu Besuch in die Wisteria Lane und übt Kritik an ihrer Mutter. Währenddessen bekriegen sich Gabrielle und Susan aufgrund eines vorangegangenen Streites ihrer Kinder lautstark. Zu ihrem Ärger findet Lynette Tom und Dave in der Garage vor - die beiden haben eine Band gegründet. Katherine und Mrs. McClusky laden Edie ein, um mehr über ihren Ehemann Dave zu erfahren.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Desperate Housewives
ATV 2
Desperate Housewives

Desperate Housewives

Alle 2 Staffeln und Folgen