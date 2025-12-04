Desperate Housewives
Folge 3: Tyrannen
42 Min.Folge vom 04.12.2025
Brees Tochter Danielle kommt zu Besuch in die Wisteria Lane und übt Kritik an ihrer Mutter. Währenddessen bekriegen sich Gabrielle und Susan aufgrund eines vorangegangenen Streites ihrer Kinder lautstark. Zu ihrem Ärger findet Lynette Tom und Dave in der Garage vor - die beiden haben eine Band gegründet. Katherine und Mrs. McClusky laden Edie ein, um mehr über ihren Ehemann Dave zu erfahren.
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
