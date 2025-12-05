Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 5Folge 4vom 05.12.2025
42 Min.Folge vom 05.12.2025

Der Erfolg von Brees neuem Kochbuch und Unternehmergeist erweckt die Neider in der Wisteria Lane. Lynette versucht, an ihre alten Erfolge als Marketingexpertin anzuknüpfen und entwickelt einen Businessplan für Bree. Susans Sohn MJ malt ein Familienportrait - allerdings mit einer unangenehmen Überraschung für seinen Vater Mike. Gaby entwickelt einen Plan, um mehr Zeit allein mit Carlos verbringen zu können ...

