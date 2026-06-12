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Desperate Housewives

Ein Blick in den Spiegel

sixxStaffel 5Folge 5vom 12.06.2026
Ein Blick in den Spiegel

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Desperate Housewives

Folge 5: Ein Blick in den Spiegel

42 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Nicht ohne Hintergedanken überzeugt Dave Susan davon, eine Überraschungsparty für Mrs. McCluskys 70. Geburtstag zu veranstalten. Jackson möchte bei Susan einziehen - die ist überrascht. Gabrielle stellt entsetzt fest, dass sie wieder schwanger sein könnte. Das Geheimnis um die Freundschaft von Bree und Katherine wird gelüftet. Und Mrs. McClusky findet sich selbst im Krankenhaus wieder - mit der Erkenntnis, dass ihre Nachbarn denken, sie wäre unzurechnungsfähig.

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