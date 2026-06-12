Ein Blick in den SpiegelJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 5: Ein Blick in den Spiegel
42 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Nicht ohne Hintergedanken überzeugt Dave Susan davon, eine Überraschungsparty für Mrs. McCluskys 70. Geburtstag zu veranstalten. Jackson möchte bei Susan einziehen - die ist überrascht. Gabrielle stellt entsetzt fest, dass sie wieder schwanger sein könnte. Das Geheimnis um die Freundschaft von Bree und Katherine wird gelüftet. Und Mrs. McClusky findet sich selbst im Krankenhaus wieder - mit der Erkenntnis, dass ihre Nachbarn denken, sie wäre unzurechnungsfähig.
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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