ATV 2Staffel 6Folge 14vom 02.02.2026
Folge 14: Vorhang auf

42 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Susan verkauft ihren Anteil an Karls Strip-Club und rät Robin, einer der Stripperinnen, nicht weiter dort zu arbeiten, sondern ihr Leben zu ändern. Tatsächlich steht Robin kurz darauf vor Susans Tür ... Lynette und Tom machen Therapiesitzungen bei Dr. Graham. Während Tom begeistert von den Ergebnissen ist, kommt Lynette sich ungerecht behandelt vor ... Gabrielle verspricht Ana eine Ausbildung als Model, wenn sie keinen Sex hat, bevor sie mit der Schule fertig ist ...

