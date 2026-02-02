Desperate Housewives
Folge 14: Vorhang auf
42 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Susan verkauft ihren Anteil an Karls Strip-Club und rät Robin, einer der Stripperinnen, nicht weiter dort zu arbeiten, sondern ihr Leben zu ändern. Tatsächlich steht Robin kurz darauf vor Susans Tür ... Lynette und Tom machen Therapiesitzungen bei Dr. Graham. Während Tom begeistert von den Ergebnissen ist, kommt Lynette sich ungerecht behandelt vor ... Gabrielle verspricht Ana eine Ausbildung als Model, wenn sie keinen Sex hat, bevor sie mit der Schule fertig ist ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren