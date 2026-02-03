Desperate Housewives
Folge 15: Die Stripperin
42 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Katherine kehrt in die Wisteria Lane zurück; Gabrielle gibt eine Willkommensparty für sie. Auf der Party lernen die Nachbarn Robin kennen, die Ex-Stripperin, die vorübergehend bei Susan wohnt. Während alle Männer begeistert von Robin sind, sind die Frauen skeptisch. Doch nach und nach lernen sie Robin näher kennen und schätzen: Bree bekommt neuen Mut, ihre Ehe zu retten, Gabrielle erfährt etwas über Moral, Susan erkennt, was eine Freundin ist, und Lynette, was verzeihen heißt.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
