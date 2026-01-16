Desperate Housewives
Folge 3: Alte Liebhaber
41 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Als Gaby bei einem Restaurantbesuch mit ihrer Familie unerwartet John Rowland wieder trifft, unterstellt ihr Carlos, dass sie immer noch scharf auf John ist. Susan meint in Danny Bolen den Angreifer zu erkennen, der Julie erwürgen wollte. Doch dann taucht ein Beweis auf, der alles ändert. Bree sieht Karl als wunderbaren Zeitvertreib an, bis sie feststellt, dass sie in ihn verliebt ist. Den Vorsatz, Carlos von ihrer Schwangerschaft zu erzählen, wirft Lynette schnell über Bord ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
