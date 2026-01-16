Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Desperate Housewives

Alte Liebhaber

ATV 2Staffel 6Folge 3vom 16.01.2026
Alte Liebhaber

Alte LiebhaberJetzt kostenlos streamen

Desperate Housewives

Folge 3: Alte Liebhaber

41 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Als Gaby bei einem Restaurantbesuch mit ihrer Familie unerwartet John Rowland wieder trifft, unterstellt ihr Carlos, dass sie immer noch scharf auf John ist. Susan meint in Danny Bolen den Angreifer zu erkennen, der Julie erwürgen wollte. Doch dann taucht ein Beweis auf, der alles ändert. Bree sieht Karl als wunderbaren Zeitvertreib an, bis sie feststellt, dass sie in ihn verliebt ist. Den Vorsatz, Carlos von ihrer Schwangerschaft zu erzählen, wirft Lynette schnell über Bord ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Desperate Housewives
ATV 2
Desperate Housewives

Desperate Housewives

Alle 2 Staffeln und Folgen