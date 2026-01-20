Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Desperate Housewives

Die ewigen Kritiker

ATV 2Staffel 6Folge 5vom 20.01.2026
Die ewigen Kritiker

Die ewigen KritikerJetzt kostenlos streamen

Desperate Housewives

Folge 5: Die ewigen Kritiker

42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Gabrielle versucht, durch eine extravagante Geburtstagparty ihren Ruf als schlechte Mutter wett zu machen. Doch leider nimmt die Party ein jähes Ende ... Als Julie wieder nach Hause kommt, beendet sie ihre Beziehung mit dem enttäuschten Nick ... Susan und Katherine streiten sich öffentlich wegen Mike. Als Katherine wieder mal um Susans Haus schleicht, schießt Susan auf sie ... Brees Schuldgefühle wegen ihrer Affäre mit Karl werden durch Orsons ständige Liebesbeweise geschürt ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Desperate Housewives
ATV 2
Desperate Housewives

Desperate Housewives

Alle 2 Staffeln und Folgen