Desperate Housewives
Folge 5: Die ewigen Kritiker
42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Gabrielle versucht, durch eine extravagante Geburtstagparty ihren Ruf als schlechte Mutter wett zu machen. Doch leider nimmt die Party ein jähes Ende ... Als Julie wieder nach Hause kommt, beendet sie ihre Beziehung mit dem enttäuschten Nick ... Susan und Katherine streiten sich öffentlich wegen Mike. Als Katherine wieder mal um Susans Haus schleicht, schießt Susan auf sie ... Brees Schuldgefühle wegen ihrer Affäre mit Karl werden durch Orsons ständige Liebesbeweise geschürt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren