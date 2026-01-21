Desperate Housewives
Folge 6: Strafe muss sein
42 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 6
Brees Vorhaben, sich von Karl zu trennen, weiß er mit einem Heiratsantrag zu verhindern. Sie nimmt unter der Bedingung, dass er sich ändert, an. Als Juanita bei einer Schulaufführung ein Schimpfwort rausrutscht, drohen Konsequenzen. Das Streitgespräch zwischen Gaby und der Schulleitung führt dazu, dass Gaby Juanita selbst unterrichten will ... Das Verhältnis zwischen Susan und Katherine ist belastet - es stellt sich heraus, dass Katherine alles versucht, um Mike zu verführen.
