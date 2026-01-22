Desperate Housewives
Folge 7: Die Hauslehrerin
42 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Julie beichtet Lynette, dass Nick ihre Affäre ist. Als Lynette daraufhin Nick aufsucht, erhärtet sich der Verdacht, er habe Julie angegriffen ... Gaby bittet Carlos um Hilfe bei Juanitas Unterricht. Sie bekommt stattdessen eine Haushaltshilfe, die sich als rumänische Ingenieurin entpuppt und Juanita in Mathe weiterhelfen kann. Susans Plan, Katherine verhaften zu lassen, geht nach hinten los. Eine Polizistin, die Susan aus Kinderzeiten kennt, bringt statt einer Lösung Unruhe.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren