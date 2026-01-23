Desperate Housewives
Folge 8: Die Beförderung
42 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Susan muss ihre Strafe bezüglich des Schusses auf Katherine mit der Beseitigung von Müll an Fairviews Straßenrändern ableisten. Katherine muss selbstverschuldet wenig später Susan dabei Gesellschaft leisten ... Gabrielle versucht, Juanita in einer katholischen Schule unterzubringen. Als sie Carlos deshalb um Hilfe bittet, entdeckt Gaby durch einen unglücklichen Zufall Lynettes Schwangerschaft ... Indes muss Bree feststellen, dass Karl nur für Sex gut ist.
Desperate Housewives
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
