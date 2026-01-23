Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Desperate Housewives

Die Beförderung

ATV 2Staffel 6Folge 8vom 23.01.2026
Die Beförderung

Die BeförderungJetzt kostenlos streamen

Desperate Housewives

Folge 8: Die Beförderung

42 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Susan muss ihre Strafe bezüglich des Schusses auf Katherine mit der Beseitigung von Müll an Fairviews Straßenrändern ableisten. Katherine muss selbstverschuldet wenig später Susan dabei Gesellschaft leisten ... Gabrielle versucht, Juanita in einer katholischen Schule unterzubringen. Als sie Carlos deshalb um Hilfe bittet, entdeckt Gaby durch einen unglücklichen Zufall Lynettes Schwangerschaft ... Indes muss Bree feststellen, dass Karl nur für Sex gut ist.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Desperate Housewives
ATV 2
Desperate Housewives

Desperate Housewives

Alle 2 Staffeln und Folgen