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Desperate Housewives

Die Puppe

sixxStaffel 7Folge 13vom 20.07.2026
Die Puppe

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Desperate Housewives

Folge 13: Die Puppe

42 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Renee richtet das Kinderzimmer der von Bob und Lee adoptierten Jenny ein - die beiden frisch gebackenen Eltern sind hellauf begeistert. Auf die Frage, wie sie es so schnell zusammenstellen konnte, antwortet Renee, dass sie dieses Zimmer seit 20 Jahren plane - für eine eigene Tochter. Carlos ist entsetzt, wie abhängig Gabrielle von ihrer Puppe ist. Als sie im Auto überfallen werden und der Gangster mit der Puppe auf dem Rücksitz davonfährt, ist Gabrielle am Boden zerstört.

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