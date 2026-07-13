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Desperate Housewives

Mehr als nur Sex

sixxStaffel 7Folge 2vom 13.07.2026
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Desperate Housewives

Folge 2: Mehr als nur Sex

42 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Die Nachbarn lernen Beth, Pauls neue Frau, kennen, die sich der Konsequenzen ihrer Heirat noch gar nicht bewusst ist. Bree kann ihr Verlangen beim Anblick ihres Handwerkers Keith kaum kontrollieren und fährt Juanita mit ihrem Auto an. Juanitas Krankenhausaufenthalt enthüllt Gabrielle, dass ihre Tochter eine andere Blutgruppe als ihre Eltern hat. Tom leidet indessen an einer Wochenbettdepression und Susans geheime Karriere wirft eine Menge Geld ab ...

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