ATV 2Staffel 7Folge 5vom 20.02.2026
Folge 5: Let Me Entertain You

42 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Toms Mutter Allison bietet ihre Hilfe im Haushalt an. Lynette ist entsetzt, da Allison altmodische Vorstellungen von der Rolle der Frau in der Familie hat. Renee und Gabrielle fühlen sich aufgrund ihrer beider Schönheit zueinander hingezogen und feiern Renees Scheidung. Dabei verraten sie sich ihre Geheimnisse - mit fatalen Folgen. Bree kann mit dem Sextrieb ihres Liebhabers Keith nicht mithalten und muss sich etwas einfallen lassen. Indes wird Susan von Maxine entlassen ...

