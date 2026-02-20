Desperate Housewives
Folge 5: Let Me Entertain You
42 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Toms Mutter Allison bietet ihre Hilfe im Haushalt an. Lynette ist entsetzt, da Allison altmodische Vorstellungen von der Rolle der Frau in der Familie hat. Renee und Gabrielle fühlen sich aufgrund ihrer beider Schönheit zueinander hingezogen und feiern Renees Scheidung. Dabei verraten sie sich ihre Geheimnisse - mit fatalen Folgen. Bree kann mit dem Sextrieb ihres Liebhabers Keith nicht mithalten und muss sich etwas einfallen lassen. Indes wird Susan von Maxine entlassen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren