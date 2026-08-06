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Desperate Housewives

Tod eines Nachbarn

sixxStaffel 8Folge 16vom 06.08.2026
Tod eines Nachbarn

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Desperate Housewives

Folge 16: Tod eines Nachbarn

42 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Bree kehrt zu ihren Freundinnen zurück und erzählt ihnen, was Orson getan hat. Alle glauben, dass sie jetzt frei von jedem Verdacht sind, was Alejandros Verschwinden angeht. Doch der Polizei liegt ein Brief von Orson vor ... Lynette erfährt von Jane, dass sie und Tom zusammenziehen. Wutentbrannt zeigt sie Jane, was sie von ihr hält. Carlos kehrt als neuer Mensch aus dem Entzug zurück und fühlt sich unwohl in seinem Job - er erwägt zu kündigen.

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