Desperate Housewives
Folge 16: Tod eines Nachbarn
42 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Bree kehrt zu ihren Freundinnen zurück und erzählt ihnen, was Orson getan hat. Alle glauben, dass sie jetzt frei von jedem Verdacht sind, was Alejandros Verschwinden angeht. Doch der Polizei liegt ein Brief von Orson vor ... Lynette erfährt von Jane, dass sie und Tom zusammenziehen. Wutentbrannt zeigt sie Jane, was sie von ihr hält. Carlos kehrt als neuer Mensch aus dem Entzug zurück und fühlt sich unwohl in seinem Job - er erwägt zu kündigen.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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