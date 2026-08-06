Desperate Housewives
Folge 17: Frauen und Tod
42 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Susans Freunde und Nachbarn kommen zu Mikes Beerdigung. Alle erinnern sich an wichtige Augenblicke ihres Lebens, in denen Mike eine Rolle gespielt hat: Lynette etwa denkt an ihre Ehe mit Tom und daran, was Mike ihr gesagt hat, als sie und Tom sich trennten. Susan leidet sehr unter Mikes Tod und hat große Probleme, die richtigen Worte für den Abschied zu finden. Währenddessen entdeckt die Polizei die Leiche von Alejandro - Bree gerät in Verdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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