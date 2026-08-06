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Desperate Housewives

Frauen und Tod

sixxStaffel 8Folge 17vom 06.08.2026
Frauen und Tod

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Desperate Housewives

Folge 17: Frauen und Tod

42 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Susans Freunde und Nachbarn kommen zu Mikes Beerdigung. Alle erinnern sich an wichtige Augenblicke ihres Lebens, in denen Mike eine Rolle gespielt hat: Lynette etwa denkt an ihre Ehe mit Tom und daran, was Mike ihr gesagt hat, als sie und Tom sich trennten. Susan leidet sehr unter Mikes Tod und hat große Probleme, die richtigen Worte für den Abschied zu finden. Währenddessen entdeckt die Polizei die Leiche von Alejandro - Bree gerät in Verdacht ...

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