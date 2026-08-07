Ein Strich durch die RechnungJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 19: Ein Strich durch die Rechnung
42 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 6
Bree gibt gerade eine Brautparty für Renee, als die Polizei auftaucht, um sie wegen Mordverdachts festzunehmen. Um Bree zu belasten, fälscht Detective Murphy ein Beweisstück ... Gabrielle arbeitet inzwischen als Einkaufsberaterin für Männer und bringt sie durch Flirten dazu, viel Geld auszugeben. Carlos stört es nicht nur, dass Gabrielle mit anderen Männern flirtet, sondern auch, dass sie plötzlich so viel Geld verdient ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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