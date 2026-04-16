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Desperate Housewives

Machtverlust

ATV 2Staffel 8Folge 20vom 16.04.2026
Machtverlust

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Desperate Housewives

Folge 20: Machtverlust

41 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6

Das alljährliche Vater-Sohn-Seifenkisten-Rennen steht an. Susan verspricht M.J., ein tolles Gefährt zu bauen. Bald ist sie mit ihrem Latein am Ende, sodass sie kurzerhand ein paar Ersatzväter für M.J. engagiert.

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