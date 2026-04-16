Desperate Housewives
Folge 20: Machtverlust
41 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6
Das alljährliche Vater-Sohn-Seifenkisten-Rennen steht an. Susan verspricht M.J., ein tolles Gefährt zu bauen. Bald ist sie mit ihrem Latein am Ende, sodass sie kurzerhand ein paar Ersatzväter für M.J. engagiert.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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