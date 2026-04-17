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Desperate Housewives

Der Prozess

ATV 2Staffel 8Folge 21vom 17.04.2026
Der Prozess

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Desperate Housewives

Folge 21: Der Prozess

42 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 6

Der Mordprozess gegen Bree beginnt. Die Staatsanwältin hält sie aufgrund ihrer Alkoholsucht, ihrer zahlreichen Männerbekanntschaften und ihres Abschiedsbriefs für schuldig. Schließlich findet Trip heraus, dass Ramon Sanchez Gabys Stiefvater war.

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