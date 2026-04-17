Desperate Housewives
Folge 21: Der Prozess
42 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 6
Der Mordprozess gegen Bree beginnt. Die Staatsanwältin hält sie aufgrund ihrer Alkoholsucht, ihrer zahlreichen Männerbekanntschaften und ihres Abschiedsbriefs für schuldig. Schließlich findet Trip heraus, dass Ramon Sanchez Gabys Stiefvater war.
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Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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