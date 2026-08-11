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Desperate Housewives

Ich war's!

sixxStaffel 8Folge 22vom 11.08.2026
Ich war's!

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Desperate Housewives

Folge 22: Ich war's!

42 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Die vier Freundinnen wollen sich um Karen McCluskey kümmern, sodass sie zu Hause bei Roy sterben kann. Für Bree läuft es im Prozess immer schlechter, als ihr Telefongespräch mit Ben abgespielt wird. Zwar verweigert Ben die Aussage, aber Renee wird zu einer belastenden Aussage gezwungen. Trip fleht Bree an, ihm endlich die Wahrheit über den Abend zu sagen, doch erst als er sie küsst, erzählt sie ihm alles ...

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