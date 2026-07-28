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Desperate Housewives

Falsche Vorstellungen

sixxStaffel 8Folge 3vom 28.07.2026
Falsche Vorstellungen

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Desperate Housewives

Folge 3: Falsche Vorstellungen

42 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Lynette bekommt Besuch von ihrer Schwester Lydia. Lynette ist überrascht, dass Lydia ihren Verlobten Rashi mitbringt. Carlos und Susan kommen sich näher, und Mike entdeckt, dass Susan ihm so einiges verschwiegen hat. Als er den Verdacht äußert, Carlos und Susan hätten eine Affäre, sehen sie sich gezwungen, ihm die Wahrheit zu erzählen. Gabrielle drängt indes Bree, ihre Beziehung zu Chuck zu beenden. Es scheint, als wisse Chuck irgendetwas über den Mord an Alejandro.

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