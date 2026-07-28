Desperate Housewives
Folge 3: Falsche Vorstellungen
42 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Lynette bekommt Besuch von ihrer Schwester Lydia. Lynette ist überrascht, dass Lydia ihren Verlobten Rashi mitbringt. Carlos und Susan kommen sich näher, und Mike entdeckt, dass Susan ihm so einiges verschwiegen hat. Als er den Verdacht äußert, Carlos und Susan hätten eine Affäre, sehen sie sich gezwungen, ihm die Wahrheit zu erzählen. Gabrielle drängt indes Bree, ihre Beziehung zu Chuck zu beenden. Es scheint, als wisse Chuck irgendetwas über den Mord an Alejandro.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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