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Desperate Housewives

Die harte Schule des Lebens

ATV 2Staffel 8Folge 4vom 24.03.2026
Die harte Schule des Lebens

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Desperate Housewives

Folge 4: Die harte Schule des Lebens

42 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Brees Tochter Danielle ist von ihrem Mann verlassen worden und kommt mit ihrem Sohn Benjamin zurück in die Wisteria Lane. Als sie eine Geschäftsidee entwickelt, ist Bree zunächst entsetzt, denn es handelt sich um Sexschaukeln. Susan will einen Malkurs bei einem berühmten Künstler belegen und ist überrascht, dass sie ihr Talent erst beweisen muss. Lynette glaubt, dass sich Tom mit der Aerobictrainerin Chloe trifft und geht mit Renee zu deren Kurs.

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