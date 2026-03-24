Die harte Schule des LebensJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 4: Die harte Schule des Lebens
42 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Brees Tochter Danielle ist von ihrem Mann verlassen worden und kommt mit ihrem Sohn Benjamin zurück in die Wisteria Lane. Als sie eine Geschäftsidee entwickelt, ist Bree zunächst entsetzt, denn es handelt sich um Sexschaukeln. Susan will einen Malkurs bei einem berühmten Künstler belegen und ist überrascht, dass sie ihr Talent erst beweisen muss. Lynette glaubt, dass sich Tom mit der Aerobictrainerin Chloe trifft und geht mit Renee zu deren Kurs.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
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