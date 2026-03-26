Desperate Housewives
Folge 6: Paranoia
42 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Renee nimmt vor ihrem Date mit Ben ein chinesisches Elixier ein, auf das sie so allergisch reagiert, dass sie im Krankenhaus landet. Gabrielle besteht darauf, dass Carlos zu einem Treffen der Anonymen Alkoholiker geht, doch Carlos gehen die Fragen dort zu weit. Bree erzählt Lynette und Gabrielle von Bens Immobilienprojekt, das direkt an Alejandros Grab entstehen soll. Sie beschließen, Alejandros Leiche auszugraben und sie verschwinden zu lassen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren