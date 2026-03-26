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Desperate Housewives

Paranoia

ATV 2Staffel 8Folge 6vom 26.03.2026
Paranoia

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Desperate Housewives

Folge 6: Paranoia

42 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Renee nimmt vor ihrem Date mit Ben ein chinesisches Elixier ein, auf das sie so allergisch reagiert, dass sie im Krankenhaus landet. Gabrielle besteht darauf, dass Carlos zu einem Treffen der Anonymen Alkoholiker geht, doch Carlos gehen die Fragen dort zu weit. Bree erzählt Lynette und Gabrielle von Bens Immobilienprojekt, das direkt an Alejandros Grab entstehen soll. Sie beschließen, Alejandros Leiche auszugraben und sie verschwinden zu lassen ...

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