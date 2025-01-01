Laura und das Mittel gegen EinsamkeitJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 2: Laura und das Mittel gegen Einsamkeit
41 Min.Ab 12
Die krebskranke Nina hat sich offenbar mit Schierlingsgift umgebracht. Schon am Tatort hat Laura Zweifel an der Theorie, und die Autopsie bestätigt sie schließlich: Nina war kerngesund und hat die schwere Krankheit nur vorgetäuscht. Ein weiteres Mysterium ist das Spendenkonto, das Nina und ihre tatsächlich krebskranke Freundin April für eine Kinderkrebsstation angelegt haben - und das komplett leergeräumt ist. Schon bald hat Laura einen ersten Verdächtigen im Visier ...
Detective Laura Diamond
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
