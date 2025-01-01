Zum Inhalt springenBarrierefrei
Laura und die Familiengruft

Staffel 2Folge 5
Folge 5: Laura und die Familiengruft

42 Min.Ab 12

Isabel Van Doren, die Ehefrau von Terrence Van Doren, stirbt bei einem Autounfall. Der Fall ist brisant, denn Van Doren ist der Herausgeber der umstrittenen Zeitschrift "The New York Ledger" und hat einige Feinde. Einer von ihnen ist der Bruder seiner ersten Frau Claire, der Van Doren vorwirft, sie getötet zu haben. Laura glaubt dem Trinker - und entdeckt schon bald einige dunkle Flecken auf Van Dorens weißer Weste.

