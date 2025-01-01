Detective Laura Diamond
Folge 5: Laura und die Familiengruft
42 Min.Ab 12
Isabel Van Doren, die Ehefrau von Terrence Van Doren, stirbt bei einem Autounfall. Der Fall ist brisant, denn Van Doren ist der Herausgeber der umstrittenen Zeitschrift "The New York Ledger" und hat einige Feinde. Einer von ihnen ist der Bruder seiner ersten Frau Claire, der Van Doren vorwirft, sie getötet zu haben. Laura glaubt dem Trinker - und entdeckt schon bald einige dunkle Flecken auf Van Dorens weißer Weste.
