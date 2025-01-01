Detective Laura Diamond
Folge 6: Laura und der Hitzetod
41 Min.Ab 12
Matthew Burke wird tot in der Sauna seines Fitnessstudios gefunden. Jemand hat ihn zuerst niedergeschlagen und dann in der heißen Kabine eingesperrt. Zunächst gerät Archibald Vale ins Visier von Lauras Ermittlungen. Eine Kundin des Studios hat sich darüber beschwert, dass er sie ständig anstarrt. Doch Vale hatte keinen Grund, Burke zu ermorden - im Gegenteil: Burke half ihm, wo er konnte, denn Vale ist obdachlos. Durch Burkes Frau Celia hat Laura schließlich eine Idee ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Detective Laura Diamond
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen