Staffel 2Folge 6
Folge 6: Laura und der Hitzetod

41 Min.Ab 12

Matthew Burke wird tot in der Sauna seines Fitnessstudios gefunden. Jemand hat ihn zuerst niedergeschlagen und dann in der heißen Kabine eingesperrt. Zunächst gerät Archibald Vale ins Visier von Lauras Ermittlungen. Eine Kundin des Studios hat sich darüber beschwert, dass er sie ständig anstarrt. Doch Vale hatte keinen Grund, Burke zu ermorden - im Gegenteil: Burke half ihm, wo er konnte, denn Vale ist obdachlos. Durch Burkes Frau Celia hat Laura schließlich eine Idee ...

