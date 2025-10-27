Detektiv Conan
Folge vom 27.10.2025: Die Supermarktfalle (1)
25 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Rans Freundin arbeitet in einem Supermarkt. Als die Freunde sie besuchen wollen, platzen sie in einen Streit zwischen der Freundin und dem Chef des Markts, der sie beschuldigt, geklaut zu haben. Doch sie streitet es vehement ab. Können Ran und Sonoko den Fall auch ohne Conans Hilfe lösen?
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment