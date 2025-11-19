Kaito Kids wundersamer Freiluftspaziergang (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 19.11.2025: Kaito Kids wundersamer Freiluftspaziergang (1)
23 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6
Diese Folge betrachtet den sensationellen Auftritt von Kid aus der Perspektive von Conan, Ran und Co. Sonokos Onkel plant, Kaito Kid durch einen besonderen Edelstein anlocken zu können. Und es scheint zu klappen ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TMS Entertainment