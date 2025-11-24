Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Conan

ProSieben MAXXFolge vom 24.11.2025
25 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6

Takagi hat vor, Sato in einem Freizeitpark einen Antrag zu machen. In seinem Rucksack hat er einen Ring, den er Sato überreichen will. Doch irgendwann bemerkt er, dass er einen fremden Rucksack mit sich trägt. Zu allem Überfluss entdeckt er in diesem ein Paket Heroin. Offenbar war im Freizeitpark ein Drogendeal geplant. Fortan ermitteln Takagi, Sato und die Kinder in diese Richtung und versuchen fieberhaft, den Besitzer des Rucksacks ausfindig zu machen.

