Detektiv Conan
Folge vom 15.10.2025: Trick Versus Magic (2)
24 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Nach Fuyukis tragischem Tod sichten die Ermittler das Videomaterial und befragen die Angestellten zum Ablauf des Zaubertricks. Diese wollen jedoch nicht verraten, wie dieser hätte funktionieren sollen. Conan, der den Trick sofort durchschaut hat, versucht nun herauszufinden, wer den Wassertank manipuliert und Fuyuki somit umgebracht hat.
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment