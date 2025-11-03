Der Schatten der Schwarzen Organisation: Eine sonderbare BeleuchtungJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 03.11.2025: Der Schatten der Schwarzen Organisation: Eine sonderbare Beleuchtung
24 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Zusammen mit dem Zeugen Takumi versuchen Conan, Kogoro und Ran herauszufinden, wer den Musiker Roku Itakagi umgebracht hat. Da sich der kleine Junge nicht mehr an alle Details erinnern kann, ist genaue Detektivarbeit gefragt. Ein Indiz ist ein Tattoo des neuen Bandlogos, das der Täter auf dem Arm getragen haben soll ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment