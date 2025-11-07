Der unzerbrechliche Schneemann (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 07.11.2025: Der unzerbrechliche Schneemann (2)
24 Min. Ab 12
Conan versucht herauszufinden, wie die Kunststudentin Sakuko Kokura wirklich gestorben ist. Als Genta stürzt und sich im steinharten Schnee verletzt, erhält Conan den entscheidenden Hinweis darauf, dass die junge Frau ermordet worden ist ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment