Drei Tage mit Hattori Heiji (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 25.11.2025: Drei Tage mit Hattori Heiji (1)
24 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Conan und die anderen sind auf einem Kirschblütenfest. Der junge Detektiv hat Heiji dorthin bestellt und beauftragt ihn, Recherchen über Eisuke Hondo anzustellen. Kogoro wird derweil von einem Mönch angesprochen, der ihn bittet, den mysteriösen Mord an einer Frau aufzuklären.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment