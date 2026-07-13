Detektiv Conan
Folge vom 13.07.2026: Der Onkel aus Brasilien (2)
30 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Nachdem Hiromis Mutter und Stiefmutter von einer mysteriösen, vermummten Person ermordet wurden, ist nun die Tatwaffe - ein Küchenmesser - aufgetaucht. Die anschließende Testamentverlesung soll in Anwesenheit eines Polizisten stattfinden. Während bei der Verlesung viele seltsame Dinge passieren und sich die Anwesenden komisch verhalten, stellt sich Conan immer mehr Fragen und kommt dem Mörder so auf die Schliche ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment