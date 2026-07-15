Der Keramikkünstler-Fall (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 15.07.2026: Der Keramikkünstler-Fall (1)
23 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Kogoro, Ran und Conan werden von dem berühmten Keramikkünstler Kikuemon in dessen Haus eingeladen, wo Kogoro sich eines seiner Werke aussuchen darf. Aus Versehen zerbricht Masuko, die Schwiegertochter des Meisters, das neuste Werk Kikuemons. Nach einer durchzechten Nacht wird Masuko tot aufgefunden ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment