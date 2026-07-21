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Detektiv Conan

Eifersucht (1)

ProSieben MAXXFolge vom 21.07.2026
Eifersucht (1)

Eifersucht (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 21.07.2026: Eifersucht (1)

24 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Der famose Schauspieler Kozaburo sucht bei Kogoro, Ran und Conan Rat. Er soll in einer Fernsehserie eine Detektiv-Rolle übernehmen. Um ungestört reden zu können, gehen die drei mit in die Wohnung des Schauspielers, in der sie auch dessen Frau Isami kennenlernen. Kurze Zeit später ist sie tot ...

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