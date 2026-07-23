Das Spukhaus der Goblins (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 23.07.2026: Das Spukhaus der Goblins (1)
23 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Kogoro erhält einen Brief von einem gewissen Misao Nakamura, einem Mystery-Autor, in dem er um Hilfe gebeten wird. So fahren Kogoro, Ran und Conan zu Misaos Haus, welches er von seinem Großvater geerbt hat. Dort gehen merkwürdige Dinge vor sich ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment