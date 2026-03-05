Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Conan

ProSieben MAXXFolge vom 05.03.2026
23 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

Fernsehstar Yoko Okino lädt ihren Fan Detektiv Mori ein, sie bei den Dreharbeiten zu besuchen. Kaum dort, wird ein Mitglied der Crew ermordet aufgefunden. Zuletzt hatte das Opfer mit seinem Blut eine rästelhafte Botschaft geschrieben: "Löwenhund".

