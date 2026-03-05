Der geheimnisvolle LöwenhundJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 05.03.2026: Der geheimnisvolle Löwenhund
23 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Fernsehstar Yoko Okino lädt ihren Fan Detektiv Mori ein, sie bei den Dreharbeiten zu besuchen. Kaum dort, wird ein Mitglied der Crew ermordet aufgefunden. Zuletzt hatte das Opfer mit seinem Blut eine rästelhafte Botschaft geschrieben: "Löwenhund".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment